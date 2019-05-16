В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района

СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-16T14:36:45+03:00

Его обвиняют в покушении на получение взятки

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Сотрудники следственного отдела по Сочи краевого управления СКР завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела потребительского рынка и услуг администрации Хостинского внутригородского района. Его обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

- Как удалось установить следствию, в декабре 2017 года чиновник потребовал от местного предпринимателя 180 тысяч рублей. Деньги злоумышленник просил за выдачу незаконного разрешения на установку на территории района нестационарных торговых объектов и оказание покровительства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина на требования чиновника согласился, но сообщил о них в следственное управление СКР по региону. 26 декабря 2017 года он встретился с посредником от чиновника, которому передал требуемую сумму. После этого злоумышленника задержали.

В данный момент расследование уголовного дела завершено. Его передали в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU