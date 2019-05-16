В Геленджике появится огромный парк
В Геленджике обустроят новый парк на площади более чем в 30 га. Помимо зеленых насаждений, здесь создадут спортивные и развлекательные объекты.
- Сейчас в Геленджике постоянно проживает порядка 120 тысяч человек. Однако, каждый год в город приезжает около 4 млн туристов. Так что вопросы благоустройства для муниципалитета стоят на первом месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В парке запланировано возведение киноконцертного комплекса, планетария, центра для занятия серфингом, ледового катка. Их объединит развитая система пешеходно-транспортной инфраструктуры.
Помимо этого, в Геленджике появится новая дорога. Она свяжет микрорайон Тонкий мыс с центром города и обеспечит транспортную доступность к новому аэровокзальному комплексу.
Добавим, также муниципалитет выделит порядка 30 млн рублей на благоустройство дворов в селах Дивноморское и Пшада.
ИСТОЧНИК KP.RU