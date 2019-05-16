2019-05-16T15:05:08+03:00
Общество

В Геленджике появится огромный парк

Его площадь превысит 30 га
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Геленджике обустроят новый парк на площади более чем в 30 га. Помимо зеленых насаждений, здесь создадут спортивные и развлекательные объекты.

- Сейчас в Геленджике постоянно проживает порядка 120 тысяч человек. Однако, каждый год в город приезжает около 4 млн туристов. Так что вопросы благоустройства для муниципалитета стоят на первом месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В парке запланировано возведение киноконцертного комплекса, планетария, центра для занятия серфингом, ледового катка. Их объединит развитая система пешеходно-транспортной инфраструктуры.

Помимо этого, в Геленджике появится новая дорога. Она свяжет микрорайон Тонкий мыс с центром города и обеспечит транспортную доступность к новому аэровокзальному комплексу.

Добавим, также муниципалитет выделит порядка 30 млн рублей на благоустройство дворов в селах Дивноморское и Пшада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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