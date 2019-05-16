2019-05-16T15:50:41+03:00
Происшествия

В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления

Мужчина украл украшения в ювелирном магазине, который ранее уже «посетил»
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба УМВД РФ по КраснодаруФото: пресс-служба УМВД РФ по Краснодару
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В Краснодаре по горячим следам задержали грабителя. В полицию поступило сообщение от сотрудницы магазина, находящегося на ул. Одесской. Она сообщила об ограблении.

- Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что в магазин зашел мужчина и попросил показать ему одну из золотых цепочек. Затем он схватил украшение и скрылся, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Грабитель попал в объективы камер видеонаблюдения. Полицейские, изучив записи, узнали в нем ранее судимого за аналогичное преступление 30-летнего местного жителя. При этом, он совершил его в этом же магазине.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Украшение он сдал в ломбард за 27 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.. Злоумышленнику может грозить до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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