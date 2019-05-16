Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество

16 Май 16:32 2019-05-16T16:32:42+03:00

За злоупотребления на 36 млн рублей он заплатил 50 тысяч

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Суд оштрафовал экс-финдиректора «Кубани» за мошенничество

Вступил в силу приговор Прикубанского районного суда в отношении бывшего финансового директора ФК «Кубань» Владислава Белецкого. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Белецкого арестовали в марте 2018 года по подозрению в мошенничестве.

- Как установило следствие, в июне 2016 года клубу нужны были новые игроки. Однако на это не хватало финансовых возможностей. Тогда злоумышленник, осуществляя незаконные действия, получил 36 млн рублей, которые впоследствии раздал шести футболистам в качестве бонусов за согласие в новом сезоне выступать за клуб, - сообщается в материалах уголовного дела.

В ходе следствия финдиректор признал свою вину. Его дело рассматривалось в особом порядке. В результате суд признал Владислава Белецкого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU