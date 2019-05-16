2019-05-16T17:06:53+03:00
Спорт

Краснодар поборется за звание беговой столицы России

Мероприятие состоится в воскресенье, 19 мая
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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Краснодар 19 мая 2019 года станет одним из участников Всероссийского полумарафона «ЗаБЕГ РФ». Мероприятие стартует одновременно в 19 городах страны в 9:00 по московскому времени.

- По итогам марафона будет выбрана «Беговая столица России-2019». Краснодар имеет высокие шансы получить данный титул, так как массовые забеги проводятся в городе регулярно на протяжении 15 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации столицы Кубани.

При присвоении титула будут учитывать такие параметры, как: количество участников, преодолевших дистанцию, средняя скорость бега и другие.

Забег пройдет по четырем дистанциям: для детей и тех, кто не хочет сильно нагружать организм – 2 км, для спортсменов-любителей и профессионалов - 5, 10 и 21 км. Стартуют бегуны на Главной городской площади, затем по ул. Красной бегут до ул. Советской и обратно.

Старт на дистанции 10 и 21 км дадут ровно в 9.00; в 9.30 — на 5 км; в 12.00 — на 2 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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