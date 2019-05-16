В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека

16 Май 17:11 2019-05-16T17:18:16+03:00

Жители Лабинска могут читать любимые книги на смартфоне в любое время и в любом месте

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Первую электронную библиотеку среди районов Краснодарского края подключили в Центральной библиотеке им. Д.С. Лихачева г. Лабинска.

Новая услуга является актуальной для многих горожан, ведь при современном ритме жизни часто не хватает времени на посещение библиотек, а тяжелые печатные издания не всегда удобно брать с собой. Электронная библиотека позволяет читателю, не тратить время на дорогу до учреждения и не беспокоиться о том, чтобы вернуть книгу вовремя. Кроме того, большой плюс сервиса – появление новинок практически одновременно с запуском продаж бумажных книг.

Жителям Лабинска стал доступен крупнейший полнотекстовой ресурс, содержащий более 100 000 произведений включая самые популярные новинки книжного мира, в жанрах фантастики, любовных романов, приключений, публицистики, науки и др.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться в библиотеке и получить уникальный номер читательского билета и пароль. С их помощью через Интернет осуществляется авторизация на сайте biblio.litres.ru, которая открывает доступ ко всему фонду библиотеки. Электронную книгу можно бесплатно закачать на смартфон, ПК или планшет. Ресурс предоставляет возможность читать как online, так и offline.

Подробную консультацию о работе сервиса можно получить в библиотеке им. Д.С. Лихачева по адресу г. Лабинск, ул. Советская, 18.

ИСТОЧНИК KP.RU