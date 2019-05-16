2019-05-16T17:18:16+03:00
Общество

В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека

Жители Лабинска могут читать любимые книги на смартфоне в любое время и в любом месте
Нина КУРЯШКИНА
Поделиться:
Любимые издания и книжные новинки уместятся в одном телефонеЛюбимые издания и книжные новинки уместятся в одном телефонеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Первую электронную библиотеку среди районов Краснодарского края подключили в Центральной библиотеке им. Д.С. Лихачева г. Лабинска.

Новая услуга является актуальной для многих горожан, ведь при современном ритме жизни часто не хватает времени на посещение библиотек, а тяжелые печатные издания не всегда удобно брать с собой. Электронная библиотека позволяет читателю, не тратить время на дорогу до учреждения и не беспокоиться о том, чтобы вернуть книгу вовремя. Кроме того, большой плюс сервиса – появление новинок практически одновременно с запуском продаж бумажных книг.

Жителям Лабинска стал доступен крупнейший полнотекстовой ресурс, содержащий более 100 000 произведений включая самые популярные новинки книжного мира, в жанрах фантастики, любовных романов, приключений, публицистики, науки и др.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться в библиотеке и получить уникальный номер читательского билета и пароль. С их помощью через Интернет осуществляется авторизация на сайте biblio.litres.ru, которая открывает доступ ко всему фонду библиотеки. Электронную книгу можно бесплатно закачать на смартфон, ПК или планшет. Ресурс предоставляет возможность читать как online, так и offline.

Подробную консультацию о работе сервиса можно получить в библиотеке им. Д.С. Лихачева по адресу г. Лабинск, ул. Советская, 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов
Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»
Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку
Краснодар поборется за звание беговой столицы России
Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество
В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки
В Геленджике появится огромный парк
В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района
На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов
В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»
В Геленджике снесли очередной самострой