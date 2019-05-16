Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку

16 Май 17:37 2019-05-16T17:37:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тихорецке суд вынес приговор 35-летнему мужчине, которого обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Он признан виновным в покушении на убийство двух человек, незаконном ношении боеприпасов и умышленном повреждении чужого имущества.

- Как установило следствие, обвиняемый освободился из мест лишения свободы, после чего стал проживать в доме матери бывшей сожительницы в Тихорецке. Здесь также проживала женщина 35 лет и ее 39-летний брат. С последним у злоумышленника сложились неприязненные отношения. 21 июня 2018 года пьяный мужчина вышел во двор и бросил в окно дома гранату. При этом он знал, что внутри находятся люди, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате взрыва боеприпаса женщине был нанесен тяжкий вред здоровью, а ее брату – легкий. Также пострадало имущество на сумму 130 тысяч рублей. Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет. Отбывать его преступник будет в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU