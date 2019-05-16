Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»

16 Май 17:51 2019-05-16T17:51:06+03:00

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Краснодарский «Баскет-Холл» стал объектом для исследования известного ведущего мистических программ Сергея Дружко. На официальном канале ПБК «Локомотив-Кубань» появился первый шестиминутный эпизод веб-сериала об арене.

В нем актер и телеведущий предполагает, что в Краснодаре превращают обычных людей в больших и сильных, после чего направляется в стены «Баскет-Холла» и находит подтверждения этому.

Тайны Баскет-Холла. Глава первая: Проникновение.Первый эпизод сериала

Напомним, первые сообщения о визите Дружко в Краснодар появились в начале мая.

- Мне поступила информация, что в Краснодаре обнаружен инопланетный объект. Сильное заявление. Я вышел в интернет с этим вопросом. Проверять я его, конечно, буду, - сказал он в своем видеообращении подписчикам в инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU