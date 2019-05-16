Кубань увеличит экспорт сгущенного молока

16 Май 18:35 2019-05-16T18:35:28+03:00

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Краснодарский край будет развивать свой экспортный потенциал. К 2024 году объем поставок за рубеж продукции агропромышленных предприятий региона должен вырасти почти до 4 млрд долларов.

- В данный момент на Кубани идет активная работа по наращиванию экспорта молочной продукции. Особенно востребованным продуктом на рынке стран Европы является сгущенное молоко, так что у края есть отличная перспектива занять этот рынок, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сегодня Кубань экспортирует сгущенные консервы, мороженое, сыры и сливочное масло. Эта продукция поставляется почти в 20 стран мира, среди которых Израиль, Тайвань, Румыния, Китай, Германия, Болгария и Вьетнам. Только в 2018 году предприятия края экспортировали более 440 тонн сгущенного молока и мороженого.

ИСТОЧНИК KP.RU