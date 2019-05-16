Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Краснодарский край будет развивать свой экспортный потенциал. К 2024 году объем поставок за рубеж продукции агропромышленных предприятий региона должен вырасти почти до 4 млрд долларов.
- В данный момент на Кубани идет активная работа по наращиванию экспорта молочной продукции. Особенно востребованным продуктом на рынке стран Европы является сгущенное молоко, так что у края есть отличная перспектива занять этот рынок, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Сегодня Кубань экспортирует сгущенные консервы, мороженое, сыры и сливочное масло. Эта продукция поставляется почти в 20 стран мира, среди которых Израиль, Тайвань, Румыния, Китай, Германия, Болгария и Вьетнам. Только в 2018 году предприятия края экспортировали более 440 тонн сгущенного молока и мороженого.
ИСТОЧНИК KP.RU