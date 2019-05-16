На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов

16 Май 19:14 2019-05-16T19:14:15+03:00

С начала года курорты региона уже посетили более 2,5 млн человек

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В Геленджике обсудили вопросы обеспечения безопасного отдыха туристов в Краснодарском крае в 2019 году. С начала года курорты региона посетили более 2,5 млн человек, из них 400 тысяч побывали на Кубани в период майских праздников.

- В данный момент количество гостиниц, имеющих паспорта антитеррористической защищенности, увеличилось до 90%. В период летнего сезона личный состав кубанской полиции перейдет на усиленный режим работы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На особом контроле будет оставаться обеспечение безопасности детского отдыха. В этом году на территории Кубани отдохнут порядка 780 тысяч ребят, при этом 200 тысяч приедут из других регионов России. Все автобусы, перевозящие детей, обеспечат сопровождением ГИБДД. 150 детских загородных лагерей и около 1000 пришкольных площадок проверяют на пожарную безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU