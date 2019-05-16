На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников

16 Май 19:56 2019-05-16T19:56:22+03:00

«Солнечную ягоду» высадили более чем на 1 тыс. га

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Кубань по-прежнему уверенно держит звание лидера по объемам закладки молодых виноградников среди субъектов России. В крае завершилась весенняя закладка насаждений сельхозкультуры.

- Плановые показатели по закладке виноградников этой весной удалось перевыполнить почти на 100 га. Наибольшие площади заложены в Темрюкском районе, Анапе, Ейске и Новороссийске, - рассказали «Комсомольской правде» - кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Осенью 2019 года запланировал закладку около 1,3 тыс. га молодых виноградников. В результате, к концу года их общая площадь вырастет почти на 2,5 тыс. га.

Стоит отметить, что в 2019 году на развитие виноградарства в Краснодарском крае из бюджетов разных уровней выделили свыше 700 млн рублей. Кубанские фермеры, занимающиеся этим видом деятельности уже получили более 260 млн рублей господдержки.

ИСТОЧНИК KP.RU