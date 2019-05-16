На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
Кубань по-прежнему уверенно держит звание лидера по объемам закладки молодых виноградников среди субъектов России. В крае завершилась весенняя закладка насаждений сельхозкультуры.
- Плановые показатели по закладке виноградников этой весной удалось перевыполнить почти на 100 га. Наибольшие площади заложены в Темрюкском районе, Анапе, Ейске и Новороссийске, - рассказали «Комсомольской правде» - кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Осенью 2019 года запланировал закладку около 1,3 тыс. га молодых виноградников. В результате, к концу года их общая площадь вырастет почти на 2,5 тыс. га.
Стоит отметить, что в 2019 году на развитие виноградарства в Краснодарском крае из бюджетов разных уровней выделили свыше 700 млн рублей. Кубанские фермеры, занимающиеся этим видом деятельности уже получили более 260 млн рублей господдержки.
ИСТОЧНИК KP.RU