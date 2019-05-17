Самолет сообщением Ларнака-Самара совершил экстренную посадку в Краснодаре
Пассажирский самолет сообщением Ларнака – Самара совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара около 20:30 по московскому времени.
Как сообщили представитель авиакомпании «Россия», воздушное судно приземлилось в краевой столице из-за срабатывания одного из датчиков. Пассажирам были оказаны услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании.
В 02:17 по московскому времени самолет вылетел из Краснодара.
В аэропорту пассажиры жаловались на то, что ждали представителей авиакомпании около четырех часов после посадки.
Напомним, ранее самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), который должен был вылететь в ночь на 13 мая из Краснодара в Челябинск, остался в аэропорту по техническим причинам. Пассажиров пересадили на другое резервное судно.
ИСТОЧНИК KP.RU