В Краснодаре в выходные дни на маршруте автобуса №46 увеличат количество рейсов

СЕГОДНЯ 08:40 2019-05-17T08:40:47+03:00

Это произойдет с 18 мая

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В краевой столице по выходным дням на автобусном маршруте №46, который следует от Центрального колхозного рынка в поселок Плодородный мимо стадиона и парка «Краснодар», будет увеличено количество рейсов. Это произойдет уже в эту субботу, 18 мая.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МУП КТТУ, на маршруте по-прежнему будет работать один автобус.

От остановки «Центральный колхозный рынок»: автобусы поедут в 08:00, 10:10, 11:50, 13:40, 15:35, 18:15, 20:05.

От остановки «Улица Елисейская» в поселке Плодородном общественный транспорт отправится в 07:15, 08:50, 11:00, 12:40, 14:35, 16:30, 19:05.

Напомним, в Краснодаре улицу имени Суворова полностью отремонтируют в 2019 году. Рабочие уже выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU