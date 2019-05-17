В Краснодаре отремонтируют улицу Базовскую

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-17T09:10:34+03:00

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В центральной части Краснодара стартовали работы по ремонту сразу нескольких улиц. Базовскую приведут в порядок на участке от Ленина до Гоголя. Также полностью заасфальтируют Дамбу.

- Благодаря федеральным и краевым программам мы продолжаем комплексно приводить в порядок сеть дорог во всех районах города. Уже отремонтировано больше 20 участков. Важно, что параллельно с ремонтом Базовской сделаем асфальтовой примыкающую Базовскую Дамбу, - сказал Евгений Первышов.

- Протяженность ремонтируемого участка - 350 метров. Сейчас рабочие демонтируют старое асфальтобетонное покрытие дороги и тротуаров. Уплотняют основание дороги, устанавливают новые бордюры, готовят основу для строительства тротуаров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснодаре отремонтируют 50 участков общей протяженностью около 65 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU