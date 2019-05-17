В горах Сочи открылись крылатые качели

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-17T09:52:45+03:00

Они не имеют аналогов в стране

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На высоте 2320 метров над уровнем моря курорта «Роза Хутор» появился необычный аттракцион – крылатые качели. Они находятся на краю ущелья и дают возможность всем желающим испытать чувство невесомости.

Высокогорные качели не имеют аналогов в стране. Опоры объекта рассчитаны на нагрузку в три тонны.

- Для безопасности посетителей на аттракционе используется специальное альпинистское страховочное оборудование, сертифицированное по европейским стандартам. Кататься на высокогорных качелях можно начиная с 12 лет, имея вес не менее 40 килограмм, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Аттракцион работает ежедневно, с 10:00 до 18:00. Стоимость – от 500 рублей. К ним можно добраться через смотровую площадку Роза Пик, подъем на канатных дорогах Олимпия, Заповедный лес и Кавказский экспресс.

ИСТОЧНИК KP.RU