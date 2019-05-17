2019-05-17T09:52:45+03:00
Общество

В горах Сочи открылись крылатые качели

Они не имеют аналогов в стране
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: "Роза Хутор"Фото: "Роза Хутор"
Изменить размер текста:

На высоте 2320 метров над уровнем моря курорта «Роза Хутор» появился необычный аттракцион – крылатые качели. Они находятся на краю ущелья и дают возможность всем желающим испытать чувство невесомости.

Высокогорные качели не имеют аналогов в стране. Опоры объекта рассчитаны на нагрузку в три тонны.

- Для безопасности посетителей на аттракционе используется специальное альпинистское страховочное оборудование, сертифицированное по европейским стандартам. Кататься на высокогорных качелях можно начиная с 12 лет, имея вес не менее 40 килограмм, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Аттракцион работает ежедневно, с 10:00 до 18:00. Стоимость – от 500 рублей. К ним можно добраться через смотровую площадку Роза Пик, подъем на канатных дорогах Олимпия, Заповедный лес и Кавказский экспресс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В парке «Краснодар» покажут кино о моде
В Краснодаре отремонтируют улицу Базовскую
В Краснодаре в выходные дни на маршруте автобуса №46 увеличат количество рейсов
В Староминском районе назначили нового начальника отдела МВД
Самолет сообщением Ларнака-Самара совершил экстренную посадку в Краснодаре
В Сочи разыскивают водителя, который сбил 11-летнего ребенка
На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов
Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»
Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку
В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека
Краснодар поборется за звание беговой столицы России
Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество
В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки
В Геленджике появится огромный парк
В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района
На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов
В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»
В Геленджике снесли очередной самострой