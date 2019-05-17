2019-05-17T11:10:11+03:00
Политика

Депутаты-коммунисты в Госдуме проголосовали против принятия законов, снижающих общественный контроль на выборах

Ситуация с прозрачностью и честностью избирательного процесса и, в особенности, этапа голосования, нисколько не улучшается, считают они
Иван ЕГОРОВ
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Фото: КПРФФото: КПРФ
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В Государственной Думе во втором чтении были рассмотрены и приняты три законопроекта, затрагивающие систему выборов. «Против» этих законов голосовала только фракция КПРФ.

По мнению депутатов-коммунистов, ситуация с прозрачностью и честностью избирательного процесса и, в особенности, этапа голосования, нисколько не улучшается. Наоборот, в случае принятия и вступления данных законов в силу, снизится еще больше возможность общественного контроля в день выборов.

Депутат Николай Иванович Осадчий, первый секретарь Краснодарского крайкома КПРФ, считает, что, по крайней мере, два из указанных законопроектов настойчиво продвигаются и принимаются под таким предлогом, что, дескать, настало время использовать новые, «цифровые», технологии, внедрять «электронное голосование», но при этом авторы законов и их сторонники, депутаты-единороссы, не дают ответа ни на один из вопросов, поставленных депутатами фракции КПРФ.

— Мы – не противники научно-технического прогресса. Но его достижения должны использоваться в интересах большинства, в интересах справедливости. Ничего этого в предложенных законах нет. В частности, нет ответа, как при предлагаемом варианте «дистанционного» голосования смогут действовать наблюдатели, как, в случае с голосованием через портал госуслуг, может быть сохранена тайна голосования. Как можно обеспечить независимое и честное голосование, если этот портал контролируется исполнительной властью, чиновниками, которые к тому же принадлежат, как правило, к одной и той же политической партии – «Единой России»?.. А ведь по этим, «экспериментальным», как говорят инициаторы, законам вскоре, 8 сентября, в Москве будут избираться депутаты городской Думы, пойдут выборы губернаторов в двух десятках регионов, и так далее. Мы с этим категорически не согласны, но, к сожалению, в отличие от нас «против» не подали ни одного голоса ни «эсеры», ни депутаты от ЛДПР. Более того, многие члены этих фракций поддержали нововведения, – рассказал кубанский коммунист-депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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