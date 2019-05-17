2019-05-17T11:41:50+03:00
Общество

В Новороссийске построят тоннель для пешеходов и автомобилей

Сооружение поможет сократить пробки на ж\д переезде в поселке Гайдук
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Игорь ДяченкоФОТО: Игорь Дяченко
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Сейчас из-за движения поездов жители пригорода жалуются на долгое закрытие переезда. В день там приходится простоять около 8 часов. Новый тоннель обойдется в 50 млн рублей.

- По графику движения поездов по станции Гайдук в четном направлении ходит 41 грузовой, 17 пассажирских и 4 пригородных поезда. В нечетном направлении - 45 грузовых, 17 пассажирских и 4 пригородных поезда, - говорит глава Новороссийска Игорь Дяченко. - Заказчиками о проекта являемся мы, но зона ответственности - РЖД. Поставил задачу - отработать этот вопрос в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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