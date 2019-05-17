2019-05-17T12:50:09+03:00
Спорт

С 1 июня в Краснодаре можно бесплатно позаниматься с тренерами на спортплощадках

Делать это будут 50 специалистов в центре города
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: администрация КраснодараФОТО: администрация Краснодара
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Спортивные инструкторы проведут занятия по игровым видам и физподготовке с горожанами всех возрастов. Если от жителей будут дополнительные заявки, количество специалистов-инструкторов может быть увеличено.

- С наступлением лета и теплой погоды 50 инструкторов будут заниматься этой работой по заявкам жителей, - сообщил мэр крайцентра Евгений Первышов.

Чтобы организовать тренировки, нужно сформировать группу из 12 человек. Записаться на занятия можно только с медсправкой о допуске. По всем вопросам обратитесь в управление по физической культуре и спорту 8 (861) 267-72-47. Тренировки будут проходить 2–3 раза в неделю на 4 спортплощадках: ул. Колхозная, 24/1, ул. Вишняковой, 1/6, ул. Стасова, 168, 1-й Артельный проезд, 20/2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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