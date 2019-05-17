2019-05-17T14:01:13+03:00
Общество

В Усть-Лабинском районе «Газпром межрегионгаз Краснодар» за долги оставил без горячей воды 2 детсада и интернат престарелых

Прокуратура через суд возобновила подачу воды
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Во время проверки из-за отсутствия горячей воды в районе прокуратура выявила нарушения в действиях ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Из-за долгов предприятие перестало подавать газ в котельные ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго».

- Поэтому жители 11 многоквартирных домов, воспитанники 2 дошкольных образовательных учреждений, 400 стариков и инвалидов Усть-Лабинского дома-интерната остались без горячей воды, - сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Чтобы защитить права добросовестных потребителей, которые оплачивают счета вовремя, прокурор обратился в суд. Действия поставщика газа ведомство считает незаконными и просит возобновить подачу газа. Суд встал на сторону прокуратуры, горячая вода снова появилась в домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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