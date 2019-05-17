2019-05-17T14:56:22+03:00
Общество

ФАС считает, что «Краснодаргоргаз» неправомерно брал деньги за обслуживание газового оборудования

Служба нашла в этом нарушения антимонопольного законодательства
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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По версии ФАС, компания необоснованно направляла жителям Краснодара оферты на заключение договоров по техобслуживанию газового оборудования и незаконно заставляла абонентов оплатить работы до 1 апреля 2019 года.

- Поведение АО «Краснодаргоргаз» на рынке технического обслуживания газового оборудования «вышло» за рамки норм действующего законодательства и приводит к нарушению прав граждан проживающих на территории г. Краснодара», - сообщает сайт ФАС.

Хотя АО «Краснодаргоргаз» сообщает, что сделали это потому, что с 1 января 2019 года компания не поставляет газ, а отвечает за транспортировку топлива от поставщика потребителям. Еще обслуживает газопроводы и газовое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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