2019-05-17T15:30:27+03:00
Общество

На дорогах Краснодара появятся выделенные полосы

Специалисты считают, что это поможет улучшить работу общественного транспорта
Максим ОСОКИН
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Выделенные полосы помогут Краснодару справится с ежедневными пробкамиВыделенные полосы помогут Краснодару справится с ежедневными пробкамиФото: Николай ХИЖНЯК
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Высшая школа экономики провела 17 мая 2019 года в Краснодаре презентацию транспортной стратегии города.

- В документе несколько томов. Он подразумевает обустройство на нескольких городских улицах выделенных полос для движения общественного транспорта. Первые такие полосы появятся уже в этом году, - написал в соцсетях помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий.

Документ, в частности, предполагает внедрение выделенных полос на некоторых участках улиц Северной и Красной. Благодаря этому значительно увеличится скорость общественного транспорта, а вот частные автомобили поедут немного медленнее. Участки магистралей, где появятся «выделенки», назовут позднее.

Стоит отметить, что в этом году Краснодар получил 1 млрд рублей из краевого бюджета на закупку новых трамваев. Такие же транши город получит в 2020-м и 21-м годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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