На Кубани откроют центр опережающей профподготовки

СЕГОДНЯ 16:14 2019-05-17T16:14:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на Кубани создадут Центр опережающей профессиональной подготовки. Он станет своеобразным продолжением программы Worldskills.

- Проходить обучение в центре будут не студенты, а работающие специалисты. Они также должны иметь возможность постоянно повышать квалификацию, что обеспечит их востребованность на рынке труда, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Открытие центра запланировано на конец 2021 года.

Также, в раках нацпроекта, запланировано выделение около 1 млрд. рублей на создание в регионе почти шести тысяч новых мест в школах и детских садах. Стоит отметить, что он включает в себя четыре подпрограммы. Нацпроект предполагает также строительство 120 млн кв. м жилья к 2024 году. Общий объем финансирования– более 1 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU