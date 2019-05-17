В Молодежном микрорайоне Краснодара появится парк

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-17T16:44:55+03:00

Его проект разработают до 1 сентября 2019 года

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В молодежном микрорайоне Краснодара планируют разбить новый парк. Ранее план застройки подразумевал возведение на участке земли площадью в 4,5 га многоэтажных жилых домов и торгового центра. В результате здесь удалось бы обустроить небольшой сквер.

- Жители микрорайона обратились к властям с просьбой оставить этот участок под парк. В результате, принято решение организовать в микрорайоне зеленую зону, чтобы обеспечить горожанам комфортные условия для отдыха, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

До 1 сентября 2019 года данные земли планируют вернуть в собственность города, а затем разработать проект озеленения и благоустройства территории. При этом, проведут общественные слушания по проекту, чтобы граждане смогли принять самое активное участие в формировании внешнего облика парка.

ИСТОЧНИК KP.RU