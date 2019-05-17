2019-05-17T17:38:28+03:00
Общество

Краснодарских автолюбителей опять ждут неудобства

На время легкоатлетического забега в центре города ограничат движение
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре пройдет легкоатлетический полумарафон «ЗаБег РФ». Мероприятие состоится 19 мая 2019 года.

- Из-за проведение массового мероприятия ограничения движения транспорта начнут действовать в центре города с 19:00 18 мая. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С 19 часов 18 мая до 17 часов 19 мая освободят от припаркованных автомобилей участок ул. им. Буденного от ул. Красноармейской до ул. Красной. Также машину нельзя будет оставить с 6.00 до 14.00 часов 19 мая на ул. Красной от ул. Северной до ул. Постовой, на ул. им. Буденного между ул. Коммунаров и ул. Рашпилевской, на ул. Красноармейской — между ул. Длинной и ул. им. Головатого.

Помимо этого, с 19 часов субботы, 18 мая, и до окончания мероприятия в воскресенье перекроют для движения ул. им. Буденного вдоль здания городской администрации, а также еще ряд улиц в центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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