Клиенты ВТБ в ЮФО увеличили свои траты во время майских праздников в три раза

СЕГОДНЯ 17:44 2019-05-17T17:44:38+03:00

При этом жители ЮФО на территории России совершили более 3,4 млн операций по картам на 2,5 млрд руб

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ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 1 по 12 мая нынешнего года, сравнив ее с майскими праздниками прошлых лет. В этом году объем трат клиентов в зарубежных странах вырос в 1,5 раза, число туристов увеличилось на 10%. Странами–лидерами по посещаемости стали Беларусь, США, Турция, Италия и Германия. При этом жители ЮФО на территории России совершили более 3,4 млн операций по картам на 2,5 млрд руб.

В этом году общий объем трат за рубежом в майские праздники превысила 5 млрд рублей. Это на 50% выше показателя 2018 года и на 86% - 2017-го. Число туристов, посетивших зарубежные страны, увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, составив 344 тысячи человек. Выросло и число транзакций совершенных клиентами ВТБ – на 70% по сравнению с 2018-м и в 2,2 раза - с 2017-м гг.

Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций с 1 по 12 мая почти не изменилась: лидером уже на протяжении пяти лет является Италия. Далее следуют Испания, ОАЭ, Франция, Турция. В этом году Германия потеряла одну позицию и разместилась на шестом месте. «Новичками» топ-30 рейтинга стали Сингапур и Черногория. Ирландия и Монако, напротив, в число наиболее популярных направлений в этот раз не попали.

Лидером рейтинга по количеству транзакций вновь стала Беларусь — там было совершено более 140 тысяч карточных операций, что вдвое больше показателя прошлого года. В первую пятерку также вошли Италия, Испания, Турция и Соединенные Штаты Америки. По уровню «среднего чека» самые высокие результаты показали ОАЭ (11 тысяч рублей), Италия (9000 рублей), Израиль и Швейцария (по 8000 рублей), Франция и Германия (по 6000 рублей).

В ЮФО клиенты ВТБ, оставшиеся отдыхать в России, также совершали транзакции активнее, чем годом ранее. За время майских праздников они тратили чаще и больше: объем и число совершенных операций увеличилось в три раза – 3,4 млн шт. на 2,5 млрд руб. Средний чек на одного человека вырос до 2,2 тысяч рублей.

Среди городов южного округа наибольший объем трат приходится на Краснодар (1 млрд рублей), далее следуют Ростов-на-Дону (850 млн рублей), Волгоград (400 млн рублей) и Астрахань (148 млн рублей).

С 1 по 12 мая жители юга увеличили свои расходы во всех основных категориях. Больше всего они тратили в барах и ресторанах (240 млн рублей), на заправках (205 млн рублей) и во время шопинга (195 млн рублей). Существенно вырос интерес туристов к экскурсиям (+450%) и культурным программам (+320%).

ИСТОЧНИК KP.RU