На Кубани будут судить мужчину за убийство
Белореченский следственный отдел СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве 31-летнего знакомого, которое совершил в 2008 году.
- Как установило следствие, в марте 2008 года злоумышленник находился у себя дома в селе Фанагорийское, где распивал спиртные напитки в компании знакомых. Между ним и 31-летним мужчиной возник конфликт. После этого подозреваемый взял охотничье ружье и произвел не менее двух выстрелов в оппонента. В результате потерпевший скончался на месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Затем тело погибшего было захоронено в лесном массиве недалеко от дома. Тревогу забили родственники убитого, которых обеспокоило его долгое отсутствие. В результате, по факту исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело. В результате грамотных действий сотрудников СК злоумышленника удалось разыскать.
В данный момент подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU