2019-05-17T19:50:07+03:00
Общество

На Кубани продолжается сбор овощей

Аграрии уже убрали 35 тыс. тонн продукции
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани продолжается уборка урожая овощных культур в тепличных хозяйствах. Уже собрали более 35 тыс. тонн продукции. Наилучшие результаты показали Динской, Белореченский и Тимашевский районы.

- Одновременно идут высадка овощей в открытый грунт. В 2019 году под них отвели свыше 30 тыс. га земли. Наибольшие площади засеют овощным горошком и кукурузой, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что Краснодарский край является одним из лидеров по развитию овощеводства. Ежегодно потребление свежих овощей на Кубани составляет 137 кг на душу населения. Этот показатель превышает средний по стране, который составляет около 102 кг.

Напомним, Кубань по-прежнему уверенно держит звание лидера по объемам закладки молодых виноградников среди субъектов России. В крае завершилась весенняя закладка насаждений сельхозкультуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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