В Новороссийске предпринимателю дали 4 года колонии за попытку дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 17:51 2019-05-18T17:51:41+03:00

Мужчина просил правоохранителя закрыть глаза на его работу без лицензии

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В городе-герое перед судом предстал предприниматель, которого обвиняли в «Покушении на мелкое взяточничество».

Попался мужчина в декабре 2017 года. Тогда его на станции «Новороссийск» встретил полицейский, который попросил показать лицензию. Но оказалось, что предприниматель работал без необходимых документов.

Уже в кабинете заместителя начальника линейного отдела полиции мужчина решил уладить вопрос за деньги. Правоохранителю он протянул несколько купюр, чтобы тот не выписал ему административный протокол.

Но полицейский отказался от взятки (ему предложили 10 тысяч рублей – Авт.), а предпринимателю предъявили обвинения уже по уголовной статье.

- Позже выяснилось, что обвиняемый ранее условно судим по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Наказание свое он еще не отбыл, - объяснили «КП» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК РФ. – Поэтому мировой судья путем частичного сложения настоящего и неотбытого наказания назначил четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU