В Туапсинском районе отремонтировали дороги после прошлогоднего потопа

СЕГОДНЯ 13:44 2019-05-18T13:44:50+03:00

Из-за обильных осадков реки вышли из берегов, вода сносила все на своем пути.

А в некоторых поселениях до сих пор идут восстановительные работы

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Октябрьский потоп нанес серьезный урон Туапсинскому району. Из-за обильных осадков реки вышли из берегов, вода сносила все на своем пути. Прошло полгода, но только сейчас заканчивают восстанавливать дороги, поврежденные во время прошлогодней ЧС.

- В четырех северных поселениях, принявших на себя удар стихии, работы уже завершены, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Туапсинского района. - Отремонтировали все 77 разрушенных дорог в Вельяминовском, Георгиевском, Шаумянском и Октябрьском поселениях.

Рабочим осталось отремонтировать Шепсинское поселение. А еще предстоит привести в порядок еще три дороги в селе Шепси и в Вольном.

Кроме того, в списке намеченного – ремонт детской площадки в селе Мессажае. После подтопления ее расчистили от камней и грязи, уцелевшие качели и горку покрасили.

- Вычистили ручей рядом и заменили подземную водоотводную трубу, благодаря чему вода теперь не попадает на площадку, - добавили в администрации. - В ближайших планах – продолжить ремонт. Необходимые средства пообещали выделить депутаты ЗСК.

ИСТОЧНИК KP.RU