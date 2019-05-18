На Кубани хирурга приговорили к 800-тысячному штрафу за взятку от призывника

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-18T10:51:56+03:00

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Уголовное дело на хирурга центральной районной больницы по Белореченскому району Василия Журавлева возбудили еще летом 2018-го. Тогда врач входил в состав призывной комиссии.

27 июня один из призывников уж очень хотел пойти служить. Чтобы получить категорию годности «А» (годен к военной службе без ограничений - Авт.), протянул хирургу 20 тысяч рублей. Врач закрыл глаза на то, что у парня есть заболевание позвоночника, и подписал документ.

Сразу после передачи взятки хирурга задержали. Белореченский районный суд признал его виновным и приговорил к штрафу. Размер его немаленький - 800 тысяч рублей (40-кратная сумма взятки - Авт.). Кроме того, медика лишили права занимать определенные должности в учреждениях здравоохранения на два года.

- Но врач не согласился с решением суда. Он просил отменить приговор в связи с неправильной квалификацией. Мужчина считал, что взятку он получил за законные действия, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Однако доводы жалоб были опровергнуты представителем прокуратуры региона.

Приговор остался без изменений и уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU