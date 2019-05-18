2019-05-18T08:28:31+03:00
Происшествия

Погода в Краснодарском крае на 18-19 мая: Синоптики пророчат жару до +33

Правда, на смену зною в воскресенье придут дожди
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Анатолий ЖДАНОВФото: Анатолий ЖДАНОВ
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«Май, остынь!» - так и хочется сказать жителям Кубани. Пришедшая в регион жара уже успела надоесть. А синоптики готовят нас к худшему - на выходных ожидается температурный рекорд.

- Днем по краю воздух прогреется до 28-31 градуса, местам до +33, - сообщают «КП» - Кубань» в Краснодарском краевом гидрометцентре. - Ночью, правда, температура опустится до 19 градусов, в юго-восточных предгорьях - до 12-14.

18 мая на Кубани дождя не предвидится. На Черноморском побережье также без осадков.

Характер погоды начнет меняться в воскресенье, 19-го числа, когда в регион проникнет порция прохладного воздуха. В Краснодарский край местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможен град. На побережье Черного моря также прогнозируют осадки, в районе Туапсе - сильный ливень.

- Ветер 4-9 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду, при грозе до 19 метров в секунду, - добавляют в Краснодарском краевом гидрометцентре.

Дневные температуры начнут потихоньку снижаться. 19-го числа ожидается, то воздух прогреется до 27-29 градусов, а 20 мая - 24-26 градусов. Прохладнее будет и ночью. 19-го числа столбики термометров покажут около 19 градусов, 20 мая - 15 градусов.

В Краснодаре 18 мая – переменная облачность, осадков не ожидается. Термометры покажут ночью +17°С, днем – до +29°С. В воскресенье, 19 мая, на кубанскую столицу обрушится сильный дождь. Ночью похолодает до 19 градусов, днем температура поднимется до +27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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