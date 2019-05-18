2019-05-18T10:14:38+03:00
Общество

В Юбилейном микрорайоне Краснодара появилась скульптура «Точка»

Ее автором стал художник Михаил Смаглюк
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Скульптура современного искусства «Точка» появилась в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Ее установили в сквере 80-летия Краснодарского края. С первых минут после открытия она приковала к себя взгляды десятков людей.

По словам автора скульптуры Михаил Смаглюка, его работа - это идея своеобразного символа стремления к порядку, помогающего увидеть себя в отображении.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

«Точку» создали из нержавеющей стали. У нее одинаковый размер по всем сторонам - 3 метра. Чтобы изготовить скульптуру потребовалось полгода.

- Поиск подрядчиков занял около двух месяцев, поскольку технически работа очень сложная, - рассказывает координатор проекта установки современных скульптур в городе Олег Сафронов. - Сначала кузнецы не понимали, как сделать шар идеальной формы и, при этом, придать ему рельеф, который бы повторял макет, предоставленный художником.

Важно также было предусмотреть вандалоустойчивость. Для скульптуры брались материалы, которые не разрушаются со временем от разных температур, влажности, сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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