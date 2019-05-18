2019-05-18T11:30:56+03:00
Общество

Администрацию Сочи обязали в суде устроить в детсад 3-летнего ребенка

Отстаивать права девочки пришлось зампрокурору края
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Родителям сказали, что для девочки нет места.Родителям сказали, что для девочки нет места.
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Родители трехлетней Софьи и не думали, что столкнуться с проблемой, когда пришли устраивать своего ребенка в детский сад. В зачислении девочки отказали, объяснив это тем, что нет свободных мест.

Сочинская прокуратура по этому поводу подала иск в местный суд. Служитель Фемиды признал правоту мэрии.

Тогда отстаивать права 3-летней Софьи в краевом суде пришлось заместителю прокурора края Зулиме Бачемуковой.

- Согласно действующему законодательству орган местного самоуправления должен предвидеть потребность в местах в дошкольных учреждениях и при необходимости принимать меры к их увеличению, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре края. - Обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях в приоритетном порядке связано с необходимостью подготовки их к школе.

В итоге суд апелляционной инстанции пешение районного суда отменил и обязал администрацию Сочи обеспечить ребенка местом в детсаду на полный день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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