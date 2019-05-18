В Северском районе начался фестиваль воздухоплавания «Небесная Ривьера»

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-18T12:56:47+03:00

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Праздник воздухоплавания начался в станице Азовской Северского района. Его посвятили 95-летию Северского района. Безусловно, самая зрелищная часть фестиваля - это выступления пилотов тепловых аэростатов. Вечером от них просто не оторвать глаз - после заката шары подсвечивают и они поднимаются в воздух под музыку.

- Участниками фестиваля стали пилоты из Краснодарского края, Крыма и других регионов России, - сказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Найти развлечения на фестивале смогут и взрослые, и дети.Фото: Филипп Эс

Фото: Филипп Эс

Самых юных зрителей фестиваля пригласили в детскую страну «Чудоландия». Там находится музей занимательных наук. А еще ребята вместе с родителями могут поучаствовать в приготовлении и дегустации сладкой ваты.

Фестиваль продлится до 19 мая. Все это время гости праздника смогут подняться в небо на воздушных шарах. А еще для зрителей приготовили выступления творческих коллективов и звезд российской эстрады, ночные полеты светящихся воздушных шаров, конные прогулки, разнообразные мастер-классы.

ФОТОРЕПОРТАЖ С ФЕСТИВАЛЯ

ИСТОЧНИК KP.RU