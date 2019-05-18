В Краснодаре в ДТП с грузовиком погиб таксист Яндекса

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-18T14:23:25+03:00

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Авария произошла рано утром в районе ТЦ Оz Молл. Около 06:40 водитель за рулем автомобиля Яндекс.такси не справился с управлением и влетел в стоячую фуру.

По сообщению очевидцев, машина ехала на такой на высокой скорости, что от удара у легковушки буквально оторвало крышу. У водителя просто не было шансов выжить - он погиб на месте. Как удалось узнать «КП» - Кубань», ему было 36 лет.

Фото: instagram.com/dtpkrd/

Пассажиров в машине в момент аварии, к счастью, не было.

Чтобы вызволить мужчину из груды металла, на место происшествия прибыла бригада спасателей.

Фото: instagram.com/dtpkrd/

- Деблокировку зажатого в машине человека проводило одно подразделение из пяти человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Причины и подробности аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU