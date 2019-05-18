В Краснодаре заработал пятая выставка-ярмарка «АгроТУР»

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-18T15:53:28+03:00

Она расположилась перед зданием краевого парламента и на Пушкинской площади

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В кубанской столице открылась выставка-ярмарка кубанских народных промыслов и сельского туризма «АгроТУР». В этом году она стала пятой по счету.

Выставка расположилась перед зданием краевого парламента и на Пушкинской площади. Работать она будет в течение всего дня.

- В ярмарке участвуют 400 мастеров декоративно-прикладного творчества из всех городов и районов Кубани, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.

На «АгроТУРе-2019» представлены изделия художественных народных промыслов и ремесел - кузнечное дело, лоскутное шитье, народные куклы, гончарное дело, резьба по дереву, ковка, народная игрушка, кружево, плетение из соломы.

Все пришедшие на выставку смогут продегустировать блюда национальной кухни и продукцию кубанских фермеров, увидеть различные мастер-классы. Для детей подготовили интерактивные программы. Праздничную атмосферу на выставке создают народные коллективы Кубани.

Стоит сказать, что больше всего внимание привлекает экспозиция, которая по традиции расположилась вокруг памятника Екатерине Великой, - «Светский Екатеринодар».

- По периметру площадки установили стенды с видами города рубежа XIX–XX веков. Гиды «Туристско-информационного центра» проводили небольшие экскурсии для всех желающих, рассказывали о жизни, быте, традициях жителей города того времени, - добавляют в администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU