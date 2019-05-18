Компания АСК провела акцию «Посади дерево в своем дворе» вместе с жителями жилого комплекса «Мечта»

СЕГОДНЯ 17:22 2019-05-18T17:22:29+03:00

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18 мая 2019 года компания АСК провела экологическую акцию вместе жителями жилого комплекса «Мечта» по высадке деревьев во дворе жилого дома. Представители компании вместе с жителями посадили клены, липы, катальпы, которые со временем станут не только украшением придомовой территории но и укроют от жаркого южного солнца свей тенью.

Каждый желающий смог принять участие в акции получив саженец дерева, лопату, ведро для полива. При помощи консультантов – озеленителей участники посадили дерево своей семьи. Организаторы акции уверены, что это добрая память. Через много лет дети и внуки смогут с гордостью сказать, это дерево посадила моя семья. Сами жители с большим энтузиазмом отнеслись к идее проведения акции и с удовольствием сажали деревья. Ухаживать за насаждениями будут специалисты УК жилого комплекса, хотя организаторы рассчитывают, что сами жители не останутся равнодушными к посаженным деревьям.

Фото: пресс-службы СК АСК.

Сажать деревья и работать в тишине не интересно, поэтому застройщик вместе с управляющей компанией жилого комплекса приготовили веселее музыкальное сопровождение, прохладительные напитки и легкие закуски. Самые активные участники кроме посадки деревьев смогли поучаствовать в конкурсах и получить подарки.

Как и было заявлено ранее, компания АСК будет ежемесячно проводить акции и праздники двора в сданных домах.

Фото: пресс-службы СК АСК.

Напомним, жилой комплекс «Мечта» введен в эксплуатацию в декабре 2018 года, в данный момент в доме проводятся ремонтные работы, идет активное заселение жителей.

Строительная компания «АСК» работает на рынке Краснодарского края 7 лет, входит в ТОР-40 застройщиков РФ. На счету Застройщика 41 сданный объект и более 10 объектов в стадии активной реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU