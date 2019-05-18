«Ночь музеев - 2019» в Краснодаре: Работу общественного транспорта продлили до 01:00

СЕГОДНЯ 18:42 2019-05-18T18:44:26+03:00

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Краснодарцы уже вовсю готовятся к культурной бессоннице - в городе пройдет «Ночь Музеев-2019». Спешить никуда не стоит. После акции можно добраться домой на общественном транспорте. Автобусы, троллейбусы и трамваи, маршруты которых пролегают вблизи музейных учреждений, продлят свою работу.

- Трамваи и троллейбусы будут ходить ориентировочно до часу ночи, - сказал «КП» - Кубань» замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

КОНКРЕТНО

До 00:30 будут работать автобусы № 5, 39, 56, 78. Также на линии будут курсировать трамваи №2 и 4. Кроме того, ночью будут ездить троллейбусы №7, 9, 12 и 20.

АЛЛО!

Расписание движения маршрутов можно уточнить по телефонам «горячей линии» 8 (861) 218-99-18, 8-903-412-01-01.

Ранее «КП» - Кубань» писала о том, какую программу в этом году подготовили кубанские организаторы акции.

ИСТОЧНИК KP.RU