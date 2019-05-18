На Кубани мужчину насмерть сбил поезд

СЕГОДНЯ 18:59 2019-05-18T18:59:00+03:00

Его личность сейчас устанавливают

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Трагедия случилась в субботу, 18 мая. В 17:15 в дежурную часть Белореченского ЛОП сообщили о том, что на железнодорожном перегоне Гончарка-Белореченская мужчину сбил поезд.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

По словам машиниста электропоезда «Армавир- Белореченская», когда он увидел мужчину в зоне повышенной опасности, то подал звуковой сигнал. Затем начал экстренно тормозить состав, но трагедии избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.

- Сейчас личность погибшего устанавливается, - добавили в Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте. - По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU