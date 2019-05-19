2019-05-19T07:55:46+03:00
Спорт

ФК "Урожай" одержал уверенную победу над "Спартаком - Владикавказ"

Матч закончился со счетом 5:2
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: ФК "Урожай"Фото: ФК "Урожай"
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В домашнем матче вчера, 18 мая, футбольный клуб "Урожай" разгромил "Спартак - Владикавказ" со счетом 5:2. Игра проходила в рамках лиги ПФЛ.

Возможность отличиться была у каждого из нападающих вновь созданного клуба после драматичного исхода ФК "Кубань" с 80-летней историей побед. Первым счет открыл Владислав Сысуев, спустя еще 20 минут в ворота соперников мяч закатил Олег Мурачев. Дальше Фортуна благоволила хозяевам поля.

Отличиться ответными голами соперникам удалось лишь дважды. Ближе к концу матча "спартаковцы" разыгрались и забили подряд два мяча - на 79-ой минуте матча и в добавленное судьями время. Однако преимущество было на стороне краснодарцев.

Сейчас ФК "Урожай" занимает второе место в турнирной таблице ПФЛ, уступая "Чайке" из Песчанокопского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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