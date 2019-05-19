2019-05-19T09:55:05+03:00
Общество

В акции «Ночь музеев-2019» на Кубани приняли участие 283 тысячи человек

В этом году мероприятия были посвящены Году театра
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В этом году, 18 мая, на мероприятия "Ночь музеев" в Краснодарском крае пришли 283 тысячи человек. В эту ночь свои двери открыли 60 музеев Кубани. В программе акции были: музыкальные номера, танцевальные программы, мастер-классы, поэтические вечера и интерактивные площадки.

- Все фондовые выставки музеев можно было посетить бесплатно! - поясняли "КП" - Кубань" в управлении культуры.

Кроме музеев, допоздна работали библиотеки и досуговые учреждения. В парках, скверах и на детских площадках были организованы исторические реконструкции. В каждом из музеев Кубани экскурсоводы историю его создания.

В краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств «Ночь музеев» впервые прошла сразу на двух площадках: на улице Рашпилевской и в историческом парке «Россия – моя история».

Кроме того, работу общественного транспорта продлили до часа ночи, чтобы все посетители смогли добраться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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