2019-05-19T10:54:40+03:00
Общество

В Краснодаре проходят спортивные старты для самых маленьких, организованные ИД "Комсомольская правда""

"Карапузы, на старт!" по традиции собирает сотни участников
Евгения ОСТРАЯ
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Кое-кто из участников основательно подготовился к гонкеКое-кто из участников основательно подготовился к гонке
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С минуты на минуту в Краснодаре на стадионе "Кубань" начнутся самые настоящие соревнования для малышей. Традиционно их организаторами выступает издательский дом "Комсомольская правда".

Ожидается, что в этом году участников будет больше. К стойке регистрации прибыли уже 130 малышей. Яркий, веселый и интересный праздник «Комсомольская правда» - Кубань» проводит больше пяти лет. И каждый год юные чемпионы покоряют свой детский Олимп. Правила неизменны: малышне в пяти возрастных категориях необходимо преодолеть расстояние в десять метров на скорость. Крохи до года стартуют, как правило, на четвереньках. А к концу дистанции могут вовсе перепутать дорожки и уползти к соседу или заинтересоваться игрушкой спортсмена в конце площадки.

Однако все, кто дойдет до финиша, будут награждены!

Следите за ходом гонки в наших соцсетях "Комсомольская правда" - Кубань". По итогам на сайте kuban.kp.ru будет опубликован подробный фоторепортаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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