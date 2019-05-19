2019-05-19T13:01:14+03:00
Происшествия

Аэропорт в Сочи возобновил свою работу после сообщений об угрозе минирования

Инцидент произошел вчера, 18 мая
Ева Мур@kp_kuban
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Фото:http://aer.aeroФото:http://aer.aero
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Международный аэропорт в Сочи возобновил свою работу в штатном режиме. После сообщения о минировании, служба безопасности воздушной гавани и правоохранители проверили весь периметр, но угрозы не обнаружили.

- Информация о том, что в здании аэропорта Сочи заложена бомба, не подтвердилась, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе аэровокзала.

Уже в 18.55 его работа была продолжена.

Напомним, сообщение о минировании поступило по электронной почте Международного аэропорта Сочи. В тот же момент началась эвакуация пассажиров и персонала воздушной гавани. А оперативные службы начали проверку периметра. Семь авиарейсов были задержаны. Но, как сообщают в пресс-службе аэропорта, опоздание по времени было незначительным. Специального размещения или работы с пассажирами не потребовалось. Сегодня, 19 мая, полет авиарейсов налажен в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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