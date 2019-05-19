Аэропорт в Сочи возобновил свою работу после сообщений об угрозе минирования
Международный аэропорт в Сочи возобновил свою работу в штатном режиме. После сообщения о минировании, служба безопасности воздушной гавани и правоохранители проверили весь периметр, но угрозы не обнаружили.
- Информация о том, что в здании аэропорта Сочи заложена бомба, не подтвердилась, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе аэровокзала.
Уже в 18.55 его работа была продолжена.
Напомним, сообщение о минировании поступило по электронной почте Международного аэропорта Сочи. В тот же момент началась эвакуация пассажиров и персонала воздушной гавани. А оперативные службы начали проверку периметра. Семь авиарейсов были задержаны. Но, как сообщают в пресс-службе аэропорта, опоздание по времени было незначительным. Специального размещения или работы с пассажирами не потребовалось. Сегодня, 19 мая, полет авиарейсов налажен в прежнем режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU