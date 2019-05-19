2019-05-19T14:29:43+03:00
Общество

В Сочи ожидается резкое усиление ветра

Порывы достигнут 15 метров в секунду
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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На курорте спасатели предупредили об опасном усиление ветра. На сочинских пляжах отдыхать сегодня, 19 мая, как минимум, до 18 часов вечера будет некомфортно.

- Резкие порывы ветра будут достигать 15 м/с, - говорится в сообщении МЧС.

Всех жителей и гостей курорта попросили соблюдать правила безопасности и отказаться от пеших прогулок в опасной горной местности. Не рекомендуется прятаться от ненастья под массивными конструкциями или деревьями - они могут нанести вред здоровью в случае обрушения.

Напомним, резкую перемену погоды на Кубани прогнозировали метеорологи. С 33 градусов совсем уже летней жары температура упала как минимум на 10 градусов, принеся с собой дождь. Надо сказать, такая животворящая для сельского хозяйства погода сохранится ненадолго. Уже в начале следующей недели в регион снова вернется тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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