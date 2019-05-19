2019-05-19T15:11:12+03:00
Общество

На Кубани прогнозируют подъем уровня воды в реках

Спасатели предупреждают о комплексе неблагоприятных метеоявлений
Ева Мур@kp_kuban
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Жителей просят приготовиться к удару стихииЖителей просят приготовиться к удару стихииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ливень с грозой прогнозируют метеорологи в Краснодарском крае в ближайшие 3-6 часов сегодня, 19 мая. Везде, кроме Сочи, предупреждают о шквалистом ветре до 20 м/с до конца суток, 20 мая.

- По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» в Краснодарском крае пройдет сильный дождь, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, - На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории края, реках республики Адыгея и Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, находясь за пределами своих домовладений. В случае подтоплений сообщать по номеру единой диспетчерской службы муниципалитета или по телефонам спасателей.

Будьте осторожны, если вы находитесь в опасной близости от горных рек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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