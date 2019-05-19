В Анапе горит кафе
Информация о пожаре в Анапе на улице Калинина поступила на пульт спасателей в 14.55 сегодня, 19 мая.
- Было установлено, что горит деревянное помещение в 200 кв. метров на первом этаже, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Но огонь в любую секунду мог перекинуться на соседнее пятиэтажное здание. В ту же минуту сотрудники экстренных служб эвакуировали 15 человек. Были поданы стволы для тушения помещения и защиты пятиэтажки.
В 15.37 пожарные сообщили о локализации пожара.
- К ликвидации привлечено 64 человека и 18 единиц техники, - говорится в сообщении.
Обстоятельства возгорания выясняются. Информации о пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU