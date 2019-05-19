В Анапе горит кафе

СЕГОДНЯ 16:05 2019-05-19T16:05:51+03:00

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Информация о пожаре в Анапе на улице Калинина поступила на пульт спасателей в 14.55 сегодня, 19 мая.

- Было установлено, что горит деревянное помещение в 200 кв. метров на первом этаже, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Но огонь в любую секунду мог перекинуться на соседнее пятиэтажное здание. В ту же минуту сотрудники экстренных служб эвакуировали 15 человек. Были поданы стволы для тушения помещения и защиты пятиэтажки.

В 15.37 пожарные сообщили о локализации пожара.

- К ликвидации привлечено 64 человека и 18 единиц техники, - говорится в сообщении.

Обстоятельства возгорания выясняются. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU