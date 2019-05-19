На Кубани работнику фермы разрубило голову металлическим листом

СЕГОДНЯ 17:46 2019-05-19T17:47:27+03:00

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Трагедия произошла в пятницу, 17 мая, на одном из сельхозпредприятий Новокубанского района в Краснодарском крае. Известно, что мужчина, работник фермы, обшивал одно из помещений металлическими листами. Но конструкция в какой-то момент сорвалась с саморезов и рухнула прямо на мужчину. Лист буквально разрезал его голову пополам, не оставляя ему шансов выжить.

- Сейчас проводится проверка, которая установит обстоятельства произошедшего, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Назначен ряд экспертиз.

Напомним, сегодня, 19 мая, в Анапе с горы упал 26-летний местный житель. Для того чтобы достать его с обрыва потребовалась помощь спасателей со специальным оборудованием. Они достали его на носилках и передали медикам. У него диагностировали множественные переломы и ссадины. Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU