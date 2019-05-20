2019-05-20T07:23:30+03:00
Общество

В Краснодаре прошли игры по киберспорту на Кубок главы города

В этом году на турнире было более 250 участников со всей Кубани
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В краевой столице прошли финальные игры по киберспорту на Кубок главы города. Чемпионат проводится уже во второй раз. В этом году он собрал более 250 участников со всего края.

- На этих соревнованиях у нас впервые разыгрывается такой большой призовой фонд - 250 тысяч руб. Но это не главная мотивация для спортсменов. Важно, что они имеют возможность показать себя на турнире такого уровня, побороться за титул лучшего игрока и Кубок главы Краснодара, - сказал председатель Федерации компьютерного спорта Краснодарского края Даниил Шувалов.

- В отборочных турах по играм серии FIFA приняли участие более 350 человек. Только 256 спортсменов попали в финал. Заключительные игры чемпионата по киберфутболу «FIFA-2019» на Кубок главы города прошли 19 мая в киберклубе на Красной, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Турнир проводится при поддержке администрации города. Организатором выступила Федерация компьютерного спорта Краснодарского края. Первый чемпионат на Кубок главы Краснодара по киберфутболу прошел в кубанской столице в ноябре 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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