«Краснодар-2» в матче ФНЛ сыграл вничью с «Армавиром»

СЕГОДНЯ 07:45 2019-05-20T07:45:06+03:00

Игра прошла на стадионе Академии быков и завершилась со счетом 0:0

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«Краснодар-2» 19 мая встретился с «Армавиром» в 37-м туре Футбольной национальной лиги. Игра прошла на стадионе Академии быков и завершилась вничью - 0:0.

- Игрок краснодарской команды Даниил Уткин на 4-й минуте не смог реализовать пенальти, вратарь отразил удар. С 80-й минуты обе команды играли в меньшинстве. После массовой потасовки судья удалил защитника «быков» Артема Голубева и форварда «Армавира» Дмитрия Мичуренкова, а на 94-й минуте Сергей Бородин получил вторую желтую карточку за игру и покинул поле, - сообщили в пресс-службе клуба.

«Краснодар-2» завершит игровой год 25 мая выездным матчем с «Сибирью». «Быки» с 50 очками занимают 11 место в турнирной таблице, «Армавир» идет на 16-й строчке и находится в зоне вылета в ПФЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU