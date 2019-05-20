В Новороссийске открыли новую развязку

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-20T08:11:15+03:00

Об этом сообщил мэр города в своем аккаунте в Instagram

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В городе-герое на Сухумском шоссе завершили испытательные работы на новом путепроводе в районе ОАО «НСРЗ» и юго-восточного грузового района порта города. В ближайшее время там оборудуют съезды к судоремонтному заводу, КСК и НУТЭП.

- Сейчас движение на новой развязке открыто в тестовом режиме, только по двум полосам. В августе планируют пустить автомобили по четырем полосам, - написал мэр города в своем аккаунте в Instagram.

Когда строительство завершат, будет рассматриваться вопрос о возобновлении маршрута троллейбуса на Шесхарис.

Напомним, Росавтодор запретил передвижение грузовиков в жару по федеральным трассам Кубани. Действовать ограничение начнет уже 20 мая. Согласно приказу, ограничения на движение большегрузного транспорта вводится на всех федеральных трассах в России, включая и дороги Краснодарского края, примыкающие к крупным городам. Нельзя передвигаться будет с 10 утра и до 22 часов вечера при температурах воздуха, превышающих 32 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU